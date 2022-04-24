В московских церквях началась проверка после сообщения о минировании. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный сообщил в отдел полиции об угрозе взрыва во всех церквях Москвы. Все церкви проверены, угроза оказалась ложной. Проводится проверка», — процитировало агентство собеседника.

Ранее, 10 апреля, более 60 человек эвакуировали из Исторического музея, который находится на Красной площади, после сообщения об угрозе взрыва.