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В московских церквях началась проверка после сообщения о минировании

В московских церквях началась проверка после сообщения о минировании
Фото: Александар Джорович / РИА Новости

В московских церквях началась проверка после сообщения о минировании. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный сообщил в отдел полиции об угрозе взрыва во всех церквях Москвы. Все церкви проверены, угроза оказалась ложной. Проводится проверка», — процитировало агентство собеседника.

Ранее, 10 апреля, более 60 человек эвакуировали из Исторического музея, который находится на Красной площади, после сообщения об угрозе взрыва.

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