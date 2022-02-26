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В Шереметьево началась проверка после сообщения о минировании

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В Шереметьево началась проверка после сообщения о минировании
Фото: Depositphotos

В столичном аэропорту Шереметьево началась проверка после сообщения о минировании. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение на электронную почту об угрозе взрыва аэропорта. В настоящее время проводится обследование здания и прилегающей территории», — процитировало агентство собеседника.

В пятницу, 25 февраля, неизвестные заявляли о минировании сразу двух аэропортов — Шереметьево и Домодедово. Проведенная проверка показала, что сообщения были ложными — никаких опасных предметов и веществ найдено не было.

Ранее были отменены все рейсы из Шереметьево в южном направлении.

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