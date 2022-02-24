Из аэропорта Шереметьево отменены все рейсы в южном направлении

В аэропортах Москвы в четверг, 24 февраля, отменили или задержали более 200 рейсов. Об этом свидетельствуют данные табло сервиса «Яндекс.Расписания».

Из Шереметьево были отменены все рейсы в города юга России, о чем сообщает «Интерфакс» со ссылкой на табло воздушной гавани. Так, не полетят рейсы в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу и Хургаду. Помимо этого, отменили и рейсы из Оренбурга, Ростова, Краснодара и Ульяновска. В остальные части страны вылеты идут в штатном режиме.

РЕН ТВ сообщает, что компания S7 готова полностью вернуть стоимость авиабилетов за отмененные рейсы на юг России. Также сообщается, что во Внуково попросили пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт.

По данным «Ленты.ру», 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса.

Ранее, 22 февраля, первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл на станцию Апрелевка в подмосковном Наро-Фоминске.