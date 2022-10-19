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01:23, 19 октября 2022
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Минздрав напомнил о пользе регулярных физических нагрузок

Минздрав напомнил о пользе регулярных физических нагрузок
Фото: Gabin Vallet / Unsplash

О пользе регулярных физических нагрузок напомнил в официальном Telegram-канале Минздрава России его главный внештатный специалист по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Регулярная физическая активность может снизить риск развития COVID-19 или тяжелого его течения, укрепляет иммунную систему и повышает способность организма противостоять инфекционным болезням», — сказал эксперт.

Занятия спортом также снижают риск ожирения, сахарного диабета 2 типа и почечной недостаточности.

По словам Чуланова, в неделю при средней интенсивности нагрузки следует заниматься 150 минут, или около 20 минут в день.

Ранее известный врач развеял мифы об иммунитете.

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