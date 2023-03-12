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11:31, 12 марта 2023
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Последствия массового ДТП на российской трассе попали на видео

Авария с участием 21 автомобиля произошла на трассе Р-228 в Саратовской области.

Последствия массового ДТП на российской трассе попали на видео
Кадр: Telegram-канал Mash

Авария с участием 21 автомобиля произошла в Саратовской области, сообщает Mash. Последствия массового ДТП на российской трассе Р-228 попали на видео. На данный момент известно о 15 пострадавших, в числе которых есть дети.

«Информация о происшествии поступила на телефон дежурного в 7:44 утра. Предварительно, причинами стали туман и гололед. Движение на трассе перекрыто, водителей просят объезжать место ДТП», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Пострадавшие госпитализированы. Один из подростков находится в тяжелом состоянии из-за сильного ушиба головного мозга. Двум взрослым людям предстоят операции. У остальных — переломы и ушибы.

Ранее последствия ДТП с тремя пострадавшими на улице Брусилова в Москве попали на видео.

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