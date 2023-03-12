Последствия массового ДТП на российской трассе попали на видео

Авария с участием 21 автомобиля произошла в Саратовской области, сообщает Mash. Последствия массового ДТП на российской трассе Р-228 попали на видео. На данный момент известно о 15 пострадавших, в числе которых есть дети.

«Информация о происшествии поступила на телефон дежурного в 7:44 утра. Предварительно, причинами стали туман и гололед. Движение на трассе перекрыто, водителей просят объезжать место ДТП», — говорится в сообщении Telegram-канала.