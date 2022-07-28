Многодетная мать украла деньги подмосковных аниматоров и попала на видео

Полиция начала проверку информации о попавшей на видео краже жительницей Подмосковья денег аниматоров на благотоврительном концерте в Ногинске, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Главного управление МВД России по Московской области.

«Полиция проверяет информацию о краже», — сообщил представитель ведомства.

По данным Telegram-канала «Подмосковье сегодня», инцидент произошел в Ногинске. Во время выступления артистов на детском благотворительном празднике, многодетная мать украла их личные вещи. Ведущие мероприятия рассказали об этом в социальных сетях. Пользователи в комментариях узнали женщину и написали, что это уже не первый случай воровства.

Ранее стало известно, что в Москве мошенник украл собранные на лечение трехлетнего ребенка деньги.