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Многодетная жительница Подмосковья родила восьмого ребенка

Многодетная жительница Подмосковья родила восьмого ребенка
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Врачи Клинской областной больницы приняли роды у жительницы Подмосковья, которая родила восьмого ребенка. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе Минздрава.

У женщины родилась девочка весом 3,2 килограмма и ростом 49 сантиметров. Ребенка назвали Ульяной.

Помимо новорожденной, в семье воспитывается три мальчика и четыре девочки. Старший ребенок — студент колледжа, остальные дети обучаются в школе.

«В нашем роддоме с начала года на свет появилось 836 детей — 425 мальчиков и 411 девочек. В Клинском роддоме созданы хорошие условия для мам и детей», — рассказала заведующая акушерским отделением родильного дома Клинской областной больницы Анна Самко.

Ранее жительница подмосковного Воскресенска Олеся Бурчак стала матерью в 11-й раз. Первого ребенка 37-летняя россиянка родила в 2005 году.

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