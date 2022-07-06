Многодетная жительница Подмосковья родила восьмого ребенка

Врачи Клинской областной больницы приняли роды у жительницы Подмосковья, которая родила восьмого ребенка. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе Минздрава.

У женщины родилась девочка весом 3,2 килограмма и ростом 49 сантиметров. Ребенка назвали Ульяной.

Помимо новорожденной, в семье воспитывается три мальчика и четыре девочки. Старший ребенок — студент колледжа, остальные дети обучаются в школе.

«В нашем роддоме с начала года на свет появилось 836 детей — 425 мальчиков и 411 девочек. В Клинском роддоме созданы хорошие условия для мам и детей», — рассказала заведующая акушерским отделением родильного дома Клинской областной больницы Анна Самко.

Ранее жительница подмосковного Воскресенска Олеся Бурчак стала матерью в 11-й раз. Первого ребенка 37-летняя россиянка родила в 2005 году.