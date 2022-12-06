Застройщики в Москве начали отказываться от многокомнатных квартир

От квартир с четырьмя и более комнатами начали отказываться застройщики в Москве. За прошедший год количество таких предложений стало меньше на семь процентов, сообщили «Известиям» в агентстве «Метриум».

«По данным экспертов, в ноябре 2022 года застройщики столицы предлагали 1,6 тысячи таких лотов, тогда как в ноябре 2021 года их было более 1,7 тысячи. Доля лотов с четырьмя и более комнатами в общем количестве помещений в продаже сократилась с 4 до 3 процентов», — пишет издание.

Коммерческий директор «КОРТРОС-Москва» Дмитрий Железнов считает, что сокращения продаж связаны с выходом на рынок новых проектов, где реже проектируются подобные квартиры. Гендиректор компании «Ривер Парк» Лариса Швецова отметила, что квартиры с большим числом комнат постепенно начали переходить в формат «эксклюзивного продукта».

Ранее сообщалось, что почти по всех округах Москвы подешевел один тип квартир — новостройки массового сегмента. Средняя стоимость «квадрата» в новостройках эконом- и комфорт-класса в старых границах города снизилась на 0,7 процента и составила 294 тысячи рублей.