Один тип квартир подешевел в Москве

Почти по всех округах Москвы подешевел один тип квартир — новостройки массового сегмента. Об этом ТАСС сообщили в компании «Метриум». За октябрь в столице средняя стоимость «квадрата» в новостройках эконом- и комфорт-класса в старых границах города снизилась на 0,7 процента и составила 294 тысячи рублей.

«Заметнее всего цены уменьшились в Южном административном округе, где квадратный метр за месяц подешевел на 2,7 процента, до 304 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

На втором месте оказались ЗАО (на 2,2 процента, до 323 тысяч) и СЗАО (до 301 тысячи рублей). Тройку лидеров замкнул ЮЗАО, где такое жилье подешевело на 1,7 процента, до 236 тысяч рублей.

По итогам октября квадратный метр подорожал только в ЮВАО, где его стоимость выросла на 2,4 процента, достигнув 283 тысяч рублей. Специалисты связывают изменение стоимости новостроек с падением спроса. По их мнению, люди переориентировались на вторичный рынок, жилье на котором сильно подешевело, что вынудило застройщиков либо заморозить проекты, либо скорректировать цены.

Ранее были названы районы с самым дешевым жильем в Москве. По данным аналитиков, самые доступные по цене квартиры на первичном рынке находятся в Кузьминках, Вешняках и Филимонковском район. На вторичном — в Молжаниновском районе, Чертанове Центральном и Северном Медведкове.