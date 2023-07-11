06:31, 11 июля 2023
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Парфюмер раскрыла причину быть осторожнее с модными запахами
Парфюмер Вислобокова посоветовала быть осторожнее с новыми модными ароматами.
Фото: Nati Melnychuk / Unsplash
Незрячий парфюмер бренда Pure Sense Настя Вислобокова в беседе с «Мослентой» посоветовала москвичам быть осторожнее с новыми модными ароматами.
По словам собеседницы, сейчас в столице набирают популярность так называемые амбра деревяшки. Это молекулярные ароматы, амброксан и Iso E Super, которые сейчас распространены и в дорогом, и в люкс-сегменте.
Несмотря на популярность новых ароматов, парфюмер посоветовала быть с ними осторожнее, так как из-за смешения разного сырья запах в итоге может получиться весьма специфичным.
Ранее столичный парфюмер рассказала о создании ароматов для картин великих художников.