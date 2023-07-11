Парфюмер раскрыла причину быть осторожнее с модными запахами

Незрячий парфюмер бренда Pure Sense Настя Вислобокова в беседе с «Мослентой» посоветовала москвичам быть осторожнее с новыми модными ароматами.

По словам собеседницы, сейчас в столице набирают популярность так называемые амбра деревяшки. Это молекулярные ароматы, амброксан и Iso E Super, которые сейчас распространены и в дорогом, и в люкс-сегменте.

Несмотря на популярность новых ароматов, парфюмер посоветовала быть с ними осторожнее, так как из-за смешения разного сырья запах в итоге может получиться весьма специфичным.

Ранее столичный парфюмер рассказала о создании ароматов для картин великих художников.