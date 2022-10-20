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00:17, 20 октября 2022
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Назван самый модный район Москвы

Назван самый модный район Москвы
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Самый модный район Москвы назвал в разговоре с «Мослентой» автор идеи комикса «Пес с Чистых. Путь к мечте» Михаил Домбровский. По его мнению, это Покровка.

«Все события в комиксе происходят в самом модном районе Москвы — на Покровке. Именно там и живет (главный герой) пес Фрэнк», — объяснил Домбровский.

Герой интервью отметил, что с районом Чистых прудов его многое связывает. «Именно там был написан сценарий к комиксу. Даже предложение своей супруге я сделал именно на Чистых! На этих улицах было столько страстей, потерь и находок, что уже сейчас не вспомню», — рассказал Домбровский. Он добавил, что район до сих пор продолжает «жить своей лихой жизнью».

Ранее Чистые пруды попали в список самых романтических маршрутов Москвы. Там жителям столицы предложили отметить День всех влюбленных.

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