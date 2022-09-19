Раскрыты подробности мойки поездов в московском метро

Подробности мойки поездов в столичном метро раскрыли в Telegram-канале «О Москве с любовью». По данным авторов канала, на помывку одного состава уходит около 15 минут.

Сперва машинист доставляет состав к мойке, останавливается перед воротами и убирает зеркала с поездов. Затем он ведет поезд до конца моечной канавы. В обратную сторону состав везет другой машинист с противоположного конца.

В сообществе описали два этапа чистки поездов: сначала на поезд наносят моющее средство, а на обратном пути его смывают напором воды и специальными щетками.

В комментариях нашлись пользователи сети, оценившие приведенные подробности. «Давно искала (кто ищет, тот всегда найдет) информацию об этом. Спасибо», — поблагодарила администрацию группы подписчица.

Ранее москвичам раскрыли расположение станции-«призрака» в столичном метро. В московской подземке существует несколько неэксплуатируемых объектов, один из них находится между «Театральной» и «Маяковской».