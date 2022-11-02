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10:07, 02 ноября 2022
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Синоптик пообещал москвичам мокрый снег с дождем

Синоптик пообещал москвичам мокрый снег с дождем
Фото: Агентство «Москва»

Мокрый снег с дождем в первую половину дня в среду, 2 ноября, пообещал москвичам в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в течение дня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода.

«Температура воздуха плюс 1-3 градуса. Ветер северный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — написал он.

Синоптик добавил, что в четверг, 3 ноября, в столице похолодает. Днем температура воздуха составит ноль градусов, а в ночные часы — до минус пяти градусов. При этом день пройдет без осадков.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что во второй половине недели в столице ожидается солнечная погода без осадков.

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