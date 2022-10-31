Москвичам после снега пообещали солнце

Во второй половине недели в столице ожидается солнечная погода без осадков. Такой прогноз в интервью ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также пообещал, что в городе будет плюсовая температура.

Метеоролог рассказал, что в понедельник и вторник в городе прогнозируется облачная погода с мокрым снегом и дождем. Однако с середины недели характер погоды изменится.

«Начиная со среды погода будет более ясная, будет солнце, осадков не ожидается. Такой режим сохранится во второй половине недели», — пояснил специалист и добавил, что в ночные часы в столице ожидается от 0 до минус 5 градусов, днем от нуля до плюс 5 градусов тепла.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду на День народного единства в Москве.