Москвичам рассказали о погоде в Новый год

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал москвичам о погоде в Новый год. Его слова передает ТАСС.

По прогнозу синоптика, в новогоднюю ночь ожидается от минус 5 до нуля градусов и небольшие осадки. «То есть прогнозируется достаточно теплая ночь», — констатировал он.

При этом Вильфанд отметил, что прогноз не является окончательным, так как до Нового года «еще много дней». Его вероятность составляет 75-80 процентов. Специалист объяснил, что при его составлении был использован ансамблевый подход — использование нескольких погодных сценариев. «Это не просто фантазии, а апробированный метод», — добавил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам «эталонную зиму» на Новый год. По его словам, эта ночь в Москве будет относительно лунная, с минимальной вероятностью осадков, слабым ветром, морозами от минус 8 до минус 13 градусов и сугробами не менее 20-30 сантиметров.