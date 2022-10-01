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23:55, 01 октября 2022
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Пожилым россиянам рассказали о правильном потреблении молока

Пожилым россиянам рассказали о правильном потреблении молока
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Главный внештатный специалист-гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина в беседе с РИА Новости рассказала, как правильно потреблять молочные продукты в пожилом возрасте.

«Молочные продукты не противопоказаны в пожилом возрасте, мы делаем ограничения только на высокую жирность молочных продуктов, даем рекомендации по снижению жирности», — объяснила специалист.

По ее словам, обычно молочные продукты хорошо усваиваются в организме, однако при индивидуальной непереносимости их нужно исключить из своего рациона.

Ранее диетолог предупредил об опасности покупки продуктов у бабушек на дорогах. По его мнению, раз точно установить происхождение этих яблок, помидоров, огурцов, картошки и прочего невозможно, рисковать не стоит.

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