Подмосковные врачи достали из желудка пенсионерки монеты и гвозди

Подмосковные врачи извлекли из желудка пенсионерки восемь монет, два гвоздя и десять иголок, сообщает областной Минздрав.

Для удаления инородных предметов из желудка пациентки врачи Долгопрудненской больницы провели операцию. Как заявил врач-эндоскопист Андрей Захаров, внутренние органы не были задеты, и монеты, иголки и гвозди не попали в кишечник. Если бы это произошло, сильно увеличился бы риск кровотечения и летального исхода.

В настоящее время пенсионерка чувствует себя хорошо и продолжает лечение. Выяснилось, что женщина сама проглотила эти предметы, ее направили к психотерапевту.

Ранее подмосковные врачи извлекли из желудка 12-летней девочки 600 граммов волос.