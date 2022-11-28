Жителей Московского региона предупредили о морозах до минус 18 градусов

О морозах до минус 18 градусов предупредил разговоре с ТАСС жителей Московского региона научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом, по его словам, погода будет солнечной и безветренной.

Метеоролог сообщил, что в понедельник, 28 ноября, в столице ожидается до минус 3-4 градусов днем и до минус 5-8 градусов мороза ночью. Во вторник днем столбики термометра опустятся до минус 4-6 градусов днем и до минус 7-9 градусов ночью.

«Далее ночные температуры будут минус 10-15 градусов, а днем — минус 6-8 градусов, по области — даже до минус 9 градусов. Не исключено, что в отдельных районах Подмосковья температура будет приближаться к 17-18 градусам мороза. Такой температурный фон примерно на шесть градусов ниже нормы. Он соответствует последней пятидневке января, самому холодному периоду по климату», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что несмотря на холод, погода будет безветренной и солнечной. «Все это будет создавать вполне комфортные ощущения. Не стоит бояться этих морозов», — заключил специалист.

Ранее объявленный «желтый» уровень погодной опасности был продлен в Москве до до 21:00 понедельника, 28 ноября.