Вильфанд дал прогноз по приходу устойчивых морозов в Москву

Устойчивые морозы и установление снежного покрова ожидаются в столице не ранее второй декады ноября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его цитирует агентство «Москва».

«В первой декаде ноября, до 10 числа, устойчивого снежного покрова в Москве точно не будет, пока он не прогнозируется. До 13 ноября пока не ждем и установления устойчивых отрицательных температур, они будут около нуля и чуть выше», — заявил синоптик.

Вильфанд также дал метеорологический прогноз на ноябрьские праздники: в длинные выходные 4, 5, 6 ноября в Москве ожидается солнечная и маловетреная погода.

Ранее синоптики сообщили, что снега и дождя в День народного единства в Москве не ожидается. Однако атмосферное давление в этот день будет высоким.