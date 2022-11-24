Москвичам пообещали морозы и сильную гололедицу

Морозы и сохранение гололедицы до пятницы, 25 ноября, пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с ТАСС метеоролог сообщил о начале существенного похолодания до минус 4-7 градусов в дневное время.

«Условий для ледяного дождя нет, но осадки все же пройдут в ночь на четверг: мокрый снег, дождь, и будет не просто гололедица, а сильная гололедица. Нужно быть предельно аккуратными», — уточнил он.

По словам специалиста, в четверг, 24 ноября, ожидается 2-4 градуса мороза, после чего температура понизится еще. В пятницу температура воздуха достигнет минус 9 градусов в Москве и до минус 11 градусов в Московской области.

«Это уже такая зимняя погода. Такой температурный фон на 3-3,5 градуса ниже нормы», — объяснил специалист.

В субботу, 26 ноября, погода практически не изменится, но прогнозируется небольшой снег.

Ранее о мокром снеге, усилении ветра и дожде предупредил жителей Москвы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.