Москвичей предупредили о мощном похолодании

О мощном похолодании со следующей недели москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В разговоре с RT он отметил, что температура воздуха в дневные часы может опускаться до плюс 11 градусов.

Синоптик рассказал, что в понедельник, 10 июля, в городе ожидается до плюс 17-22 градусов днем и плюс 11-16 градусов ночью. Днем во вторник, 11 июля, воздух прогреется лишь до 14-19 градусов тепла, ночью — до 7-12 градусов. В среду, 12 июля, столбики термометров опустятся до плюс 11-16 градусов, ночью похолодает до плюс 6-11 градусов.

При этом в начале недели ожидается переменная облачность и небольшие дожди, подчеркнул метеоролог.

Ранее были названы самые популярные у туристов направления этим летом.