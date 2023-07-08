Названы самые популярные у туристов направления этим летом

Самые популярные у российских туристов направления этим летом назвали аналитики сервиса OneTwoTrip, передает RT. Лидером рейтинга оказался Санкт-Петербург, на него приходится 14,7 процента от всех поисковых запросов по стране.

Второе место заняла Москва — столицу для отдыха рассматривают 14,4 процента путешественников. Тройку лидеров замкнул Сочи, на долю которого пришлось 13,2 процента поисковых запросов.

Востребованными у туристов также оказались Казань, Екатеринбург, Геленджик, Анапа, Нижний Новгород, Калининград и Махачкала, отметили специалисты.

Ранее было названо самое дешевое направление по России для пассажиров из Москвы.