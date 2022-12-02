Жертвами мошеннической схемы онлайн-займов стали свыше тысячи россиян

Московские оперативники выявили крупномасштабную мошенническую схему при предоставлении онлайн-займов, жертвами которой, предположительно, стали свыше тысячи человек по всей России, сообщает МВД Медиа. Подозреваемые задержаны.

«Злоумышленники зарегистрировали микрокредитные компании на территории нескольких регионов страны. Для каждой фирмы были созданы броские интернет-сайты, где размещались предложения о предоставлении онлайн-займов на выгодных условиях», — говорится в сообщении.

При формировании кредита клиентов вводили в заблуждение с помощью подмены условий договора. Аферисты, имея доступ к личным кабинетам пострадавших, вносили изменения относительно сумм и сроков займов, процентной ставки и графика выплат, после чего потерпевшим выставлялись задолженности, в десятки раз превышающие изначально обговоренную сумму. Затем злоумышленники вымогали якобы просроченные денежные обязательства, угрожая гражданам насилием.