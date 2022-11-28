Раскрыта новая схема мошенничества с переводом денег между своими счетами

Новую схему мошенничества с переводом денег между своими счетами раскрыл агентству «Прайм» специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд. Он рассказал, что россияне могут получить вирус, скачав его из письма, пришедшего по почте или в смс-сообщении.

«Заполучив данные от приложения онлайн-банка, аферисты звонят своим жертвам от лица сотрудников Центробанка, полицейских или других организаций. В ходе разговора сообщают, что все ваши счета были скомпрометированы, либо пытаются убедить вас, что в этом банке появились "уникальные продукты с высокой доходностью"», — сказал специалист.

Далее, по словам Эткинда, аферисты советуют перевести все деньги на один счет, а затем крадут их. Он уточнил, что банкам сложно заметить противоправное действие, ведь человек сам переводит деньги между личными счетами.

Ранее Банк России предупредил о новой схеме мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о расследовании по поручению Банка России дела о массовой утечке персональных данных.