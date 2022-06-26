В Москве раскрыта мошенническая схема с участием лжесотрудника банка

Мошенническую схему с участием лжесотрудника банка раскрыли в Москве. Об этом в воскресенье, 26 июня, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По сообщению агентства, 25 июня в правоохранительные органы обратился мужчина 1951 года рождения. Он рассказал, что аферистка обманом выманила у него крупную сумму денег.

Выяснилось, что потерпевшему позвонила неизвестная, представилась капитаном полиции и сообщила о попытке снять накопления с его счета в банке. Спустя некоторое время пенсионеру позвонил лжесотрудник Центробанка, который указал ему перевести деньги на указанные счета якобы для сохранения средств. Общая сумма ущерба составила 8 163 201 рубль, сообщил собеседник агентства. По данному факту проводится проверка.

Ранее была раскрыта мошенническая схема с обманом пенсионерки на шесть миллионов рублей.