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Раскрыта мошенническая схема с обманом пенсионерки на шесть миллионов рублей

Раскрыта мошенническая схема с обманом пенсионерки на шесть миллионов рублей
Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Мошенническая схема с обманом пенсионерки на шесть миллионов рублей раскрыта столичными полицейскими, сообщает «МВД Медиа».

«76-летней жительнице столицы позвонила неизвестная и представилась сотрудником кредитного учреждения. Звонившая сообщила, что с банковского счета гражданки неизвестные пытаются снять денежные средства, и предложила для сохранности перевести их на безопасный счет. Введенная в заблуждение пожилая москвичка сообщила свои банковские реквизиты и смс-коды, которые пришли на телефон», — говорится в сообщении.

Вскоре пенсионерка обнаружила пропажу со счета более шести миллионов рублей и обратилась в полицию. По подозрению в преступлении оперативники задержали ранее судимого 29-летнего жителя Новосибирска. Следствие считает, что он перевел украденные денежные средства на открытый накануне собственный счет. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере», обвиняемый заключен под стражу, сообщает «МВД Медиа».

Ранее в Подмосковье раскрыта схема краж у пенсионеров лжесоцработниками. Общий ущерб составил порядка 1,5 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 158 («Кража») УК РФ.

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