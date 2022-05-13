В Подмосковье раскрыли схему мошенничества лжепродавцов автозапчастей

В Подмосковье лжепродавцы автозапчастей обманули россиян на 2,5 миллиона рублей. О раскрытой схеме мошенников рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк на официальном портале ведомства «МВД Медиа». Подозреваемые арестованы.

«В настоящее время в полицию поступило 44 заявления от обманутых клиентов интернет-магазина, которые потеряли более 2,5 миллиона рублей. Однако предварительный анализ обнаруженной у подозреваемых клиентской базы позволяет сделать вывод о том, что возможное количество пострадавших достигает 800 человек», — рассказала Ирина Волк о жертвах лжепродавцов.

Сотрудники уголовного розыска областного управления и местного отдела МВД задержали в подмосковном Домодедове пятерых мужчин и женщину, подозреваемых в мошенничестве. Они оказались жителями Москвы и Тольятти.

По данным следствия, злоумышленники создавали интернет-сайты по продаже и доставке автомобильных двигателей. После предоплаты они отправляли в пункты выдачи более дешевые запчасти. На жалобы покупателей мошенники оправдывались техническими ошибками, обещали решить проблему, но пропадали.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Четверо подозреваемых заключены под стражу, еще одному предписан домашний арест, а женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, говорится в сообщении.

Ранее россиян предупредили о мошенниках в сфере аренде жилья. Это также касается покупки билетов и сервисов по бронированию жилья.