Схема мошенничества со сбором денег на лечение раскрыта в Москве, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, в начале 2020 года жительница Москвы стала публиковать в благотворительных сообществах в интернете сообщения о том, что ей и ее маленькой дочери требуется срочная финансовая помощь на лечение. Она рассказывала, что лежит в онкологическом центре на Каширке с диагноз «саркома бедренной кости с метастазами в коленные суставы», а еще ей необходима операция на сердце. В то же время ее маленькой дочери нужно удалить кисту из кишечника, но квоту государство давать отказалось.

Позднее детали истории немного изменились. Дочка превратилась в племянницу, мать которой умерла при родах. Отца у девочки нет, поэтому только она, тетя, может о ней позаботиться. Эта схема работала два года.

В итоге женщина попала в поле зрения правоохранительных органов. Выяснилось, что и она, и ребенок полностью здоровы, а поступавшие деньги женщина тратила по своему усмотрению. В итоге мошенница предстала перед судом, который назначил ей два года колонии с отсрочкой приговора до тех пор, когда ее дочери исполнится 14 лет.

Ранее в Москве раскрыли схему мошенничества со лжесотрудником Пенсионного фонда. Аферист похитил у пожилой жительницы столицы почти 900 тысяч рублей.