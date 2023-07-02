Мошенник пригрозил москвичке компроматом и выманил у нее деньги

В Москве мошенник выманил у девушки несколько тысяч рублей, пригрозив ей компроматом. Подробности новой схемы аферистов раскрыл Telegram-канал SHOT.

Аферист добавился в друзья к 18-летней жертве в соцсети. Он сообщил девушке, что якобы имеет фото, видео и переписку, которые выставляют ее в неприглядном свете. За удаление компромата он попросил четыре тысячи рублей.

Пострадавшая перевела деньги злоумышленнику. После этого он попросил еще три тысячи рублей. Девушка ответила, что у нее больше нет денег, и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее мошенники выманили у московской пенсионерки 500 тысяч рублей по известной схеме. Аферистка позвонила пожилой женщине, представилась ее дочерью и сообщила, что попала в аварию.