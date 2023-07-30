Мошенник прикинулся чиновником и выманил у москвички все ее деньги

В Москве мошенник прикинулся замминистра здравоохранения РФ и выманил у москвички все ее деньги. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Аферист прислал сотруднице онкоцентра имени Блохина СМС, в которой представился чиновником. Мошенник сообщил жертве, что ее личные данные якобы утекли в сеть, поэтому ей перезвонят «сотрудники экономической безопасности».

Вскоре женщине действительно позвонили с сообщением, что с ее карты пытаются перевести 500 тысяч рублей. Потом с женщиной связался лжесотрудник Центробанка. В итоге пострадавшая сняла со счета 1,5 миллиона рублей и перечислила их мошенникам.

Позже москвичка поняла, что стала жертвой обмана. Она обратилась в полицию, злоумышленников разыскивают.

Ранее мошенники заставили пенсионерку продать свою квартиру в Одинцово, а вырученные от продажи шесть миллионов рублей передать им.