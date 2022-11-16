В Москве мошенники обокрали уже обманутых пенсионеров на миллионы рублей, сообщает «МВД Медиа».

«Злоумышленники, имея на руках базу данных обманутых вкладчиков, под видом кредитной организации обзванивали их и предлагали помочь в возврате денежных средств. Введенные в заблуждение граждане, преимущественно пенсионного возраста, приезжали к мошенникам и заключали с ними договоры якобы на оказание юридических услуг. Также пенсионеров убеждали вложить денежные средства, обещая выплату процентов по вкладу», — говорится в сообщении.

Девять граждан в возрасте от 22 до 57 лет, подозреваемых в серии мошенничеств, были задержаны в офисе в Воротниковском переулке после заявления в полицию 70-летнего пенсионера. Ему позвонили неизвестные и пообещали помощь в возврате похищенных ранее денег. Аферисты предложили москвичу приехать в офис и передать им 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») и части 3 статьи 30 («Покушение на совершение преступления») УК РФ. По данным «МВД Медиа», установлена причастность задержанных к трем противоправным деяниям, сумма ущерба по которым составила свыше двух миллионов рублей, и одному покушению на преступление.

Ранее лжесоцработники украли у 92-летнего москвича сотни тысяч рублей. Перед этим пенсионеру позвонили и уведомили о необходимости обмена денег.