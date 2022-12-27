Мошенники выручили 50 миллионов рублей на «помощи» в покупке авто из-за рубежа

Мошенники выручили на «помощи» в покупке авто из-за рубежа 50 миллионов рублей, сообщает «МВД Медиа».

«Сообщники организовали компанию по продаже автомобилей иностранного производства и разместили в сети Интернет рекламу, в которой гражданам предлагалась помощь в покупке машин за пределами страны. Желающим предлагалось обращаться в офис фирмы, расположенный на территории Северо-Восточного административного округа Москвы. Там осуществлялась презентация иномарок и уточнялись пожелания клиентов», — говорится в пресс-релизе.

Затем с гражданами заключался договор, они вносили предоплату в размере свыше одного миллиона рублей на расчетный счет организации. Некоторое время после злоумышленники поддерживали связь с клиентами, убеждая, что машина найдена и в ближайшее время будет доставлена в Россию. Однако вскоре переставали выходить на связь.

На деньги 50 потерпевших аферисты оплачивали аренду, рекламу, осуществляли переводы на счета сторонних организаций и физических лиц, покупали элитные автомобили в личных интересах. Так, на одном из столичных паркингов было найдено 24 автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Злоумышленниками оказались двое мужчин в возрасте 27 и 30 лет. Первый находится под домашним арестом, а второй арестован.

Ранее в Москве была раскрыта схема мошенничества с арендой автомобиля. Со стороны компании по предоставлению автомобилей в аренду поступило заявление о хищении иномарки стоимостью 2,6 миллиона рублей.