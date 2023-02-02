Мошенники обманули москвича на миллионы рублей в фиктивном пункте обмена валюты, сообщила «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники арендовали помещение на 7-й улице Текстильщиков якобы для организации пункта обмена валюты. Затем в одном из мессенджеров разместили объявление о выгодном курсе обмена рублей на доллары. 33-летний житель Москвы заинтересовался данным предложением и приехал по указанному адресу», — рассказала Волк.

На месте его встретили две женщины. Одной из них мужчина передал свыше 8,5 миллиона рублей, после чего она отлучилась, пообещав принести доллары. Ее сообщница некоторое время отвлекала внимание клиента, а затем тоже удалилась. Денег потерпевший так и не дождался.

Как оказалось, аферистки покинули помещение через другой выход, возле которого на автомобиле каршеринга их ждали подельники. Они направились в Иваново на арендованном «Nissan Qashqai», до этого несколько раз сменив машины. Спустя несколько часов после поступления ориентировки на машину полицейские блокировали ее. В салоне находились трое злоумышленников, у которых обнаружили 400 тысяч рублей. Остальная сумма, по их словам, была передана организатору дела. Вскоре задержали и псевдокассиров — двух ранее судимых женщины. Одной из них в этот день поступил перевод от неизвестного лица на 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Пятеро задержанных арестованы. Ведется розыск лидера группировки и оставшейся части похищенных денег, уточнила Волк.

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