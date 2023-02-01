В Москве раскрыли схему автоподставщиков на старых иномарках
Мошенническую схему с автоподставами на старых автомобилях иностранных марок раскрыли в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. На счету подозреваемых несколько десятков подобных эпизодов. Страховые компании потеряли свыше 20 миллионов рублей.
«Предварительно установлено, что злоумышленники приобретали старые иномарки, как правило — давно снятые с производства. Для их ремонта необходимы редкие и дорогостоящие запчасти. В отдельных случаях рыночная стоимость этих деталей приближается к цене самого автомобиля. Аферисты устраивали подставные ДТП и получали крупные страховые выплаты», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, ряд однотипных аварий заинтересовал службу безопасности одной из страховых компаний, представители которой обратились в полицию. В результате пятерых участников организованной группы из числа жителей столичного региона удалось задержать. Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»). Троих фигурантов арестованы, двое отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее стало известно, что серийный мошенник обманул москвичей с продажей машин на десятки миллионов рублей.