В Москве раскрыли схему автоподставщиков на старых иномарках

Мошенническую схему с автоподставами на старых автомобилях иностранных марок раскрыли в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. На счету подозреваемых несколько десятков подобных эпизодов. Страховые компании потеряли свыше 20 миллионов рублей.

«Предварительно установлено, что злоумышленники приобретали старые иномарки, как правило — давно снятые с производства. Для их ремонта необходимы редкие и дорогостоящие запчасти. В отдельных случаях рыночная стоимость этих деталей приближается к цене самого автомобиля. Аферисты устраивали подставные ДТП и получали крупные страховые выплаты», — говорится в сообщении.