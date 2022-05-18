В Роскачестве назвали способы защититься от мошенников при покупке туров онлайн

Способы защититься от мошенников при покупке туров онлайн назвали специалисты Роскачества. Они советуют внимательно проверять адрес сайта: используется ли протокол «https» и имеется ли действующий сертификат безопасности.

«Проверить самостоятельно дату регистрации домена можно с помощью Whois-сервисов, например, whois.ru, nic.ru, reg.ru и др. Если со дня регистрации домена прошло меньше двух недель, стоит отказаться от покупки билетов на этом сайте», — говорится в сообщении.

Затем следует изучить представленную на сайте информацию в разделах «О компании», «Контакты» и «Политика безопасности». В Роскачестве советуют посещать турфирмы и общаться с представителями компаний лично, проверять и анализировать информацию, не совершать покупки через социальные сети, Телеграм-каналы и сомнительные ссылки.

Если все-таки покупатель билетов или туров стал жертвой мошенников, ему необходимо сразу обращаться в полицию. Чтобы увеличить шансы на возврат средств, надо собрать максимум доказательств — от платежной информации до скриншотов.

Накануне была раскрыта новая схема мошенничества с покупкой валюты россиянами. Для открытия «специального счета» мошенники запрашивают у граждан номера банковских карт, включая трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий СМС-код от банка.