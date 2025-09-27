Мошенники выманили у пенсионера из Москвы более 80 миллионов рублей

Пенсионер из Москвы полгода следовал указаниям телефонных мошенников, отдав их курьерам за это время более 84,5 миллиона рублей. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.

78-летний мужчина рассказал в отделении полиции, что неизвестный звонил ему с апреля по сентябрь, представляясь сотрудником ФСБ, а затем Центробанка. Аферист убедил жителя столицы собрать все сбережения и передать их частями курьерам «для сохранности».

Собеседник агентства уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

