Опубликовано 27 сентября 2025, 05:081 мин.
Мошенники выманили у пенсионера из Москвы более 80 миллионов рублей
В Москве пенсионер отдал мошенникам более 84,5 миллиона рублей.
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress
Пенсионер из Москвы полгода следовал указаниям телефонных мошенников, отдав их курьерам за это время более 84,5 миллиона рублей. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.
78-летний мужчина рассказал в отделении полиции, что неизвестный звонил ему с апреля по сентябрь, представляясь сотрудником ФСБ, а затем Центробанка. Аферист убедил жителя столицы собрать все сбережения и передать их частями курьерам «для сохранности».
Собеседник агентства уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
