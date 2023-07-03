Мошенники завладели подзамочными интимными снимками москвички

Мошенники выманили деньги у москвички, пригрозив ей публикацией ее интимных фото. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Аккаунт женщины в соцсети был взломан. После этого пользовательнице сети стали писать мужчины с требованием денег за нераспространение откровенных кадров, которые ранее были опубликованы «под замком». Жертва шантажа переводила им средства, но потом заметила, что вымогатели удаляют свои страницы после получения денег. После этого она обратилась в полицию.

Ранее в Москве мошенник выманил у девушки несколько тысяч рублей, пригрозив ей компроматом. Пострадавшая перевела аферисту деньги, а затем обратилась в полицию.