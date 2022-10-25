Город
09:43, 25 октября 2022
1 мин.

Москвичам пообещали «мощное потепление»

Москвичам пообещали «мощное потепление»
Фото: Сандурская Софья / Агентство «Москва»

«Мощное потепление» пообещал жителям Москвы ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. В эфире радио «Комсомольская правда» он рассказал, что предстоящие выходные в столице ожидаются теплыми.

«В конце октября ожидается мощное потепление с повышением дневной температуры до плюс 10-12 градусов», — сказал он.

При этом в ближайшие дни москвичей ожидает небольшое похолодание. По словам Старкова, самым холодным днем этой недели станет вторник, 25 октября. Днем воздух прогреется максимум до шести градусов тепла.

«Во второй половине недели характер погоды опять изменится, она станет облачной, пойдут небольшие осадки. В ночь на среду могут быть смешанные осадки, затем это все перейдет в небольшие дожди, и усилится юго-западный ветер», — сообщил Старков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в течение недели москвичей ожидает переменчивая погода с осадками.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.