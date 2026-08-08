Московская школьница создала робота-помощника для дачи

Школьница Софья Быкова, выпускница инженерного класса школы № 1474, разработала робота для автоматизированной посадки растений. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе департамента образования и науки города Москва.

Быкова исследовала существующих сельскохозяйственных роботов и выяснила, что все они имеют ограничения: например, работают лишь на размеченных полях с уже сформированными грядками, не могут сажать растения с комом земли и имеют неустойчивую конструкцию. Она приняла во внимание эти недостатки и создала собственного робота, способного работать на неразмеченной поверхности и сажать растения с разным диаметром корневого кома. Самой сложной частью проекта оказался манипулятор с пятью степенями свободы. Отмечается, что школьница разработала его с нуля.

Ранее выпускник Алексей Майоров из Подмосковья сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов. Он стал первым в регионе, кто получил наивысший результат по четырем предметам. Школьник обучался в лицее в Павлово-Посадском городском округе. Он сдавал русский язык, математику, физику и химию.