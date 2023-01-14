Названы московские адреса звездного форварда ЦСКА Валерия Харламова

Московские адреса звездного форварда хоккейной команды ЦСКА и сборной России Валерия Харламова назвал в беседе с «Мослентой» журналист и историк Валерий Бурт. Специалист отметил, что «легенде №17», в субботу, 14 января, исполнилось бы 75 лет.

Харламов провел свое детство в деревянном домике на Соломенной сторожке в районе Тимирязевской академии, а затем до женитьбы жил в «однушке» на улице Свободы в Тушине. Со своей будущей женой Ириной Валерий познакомился в ресторане гостиницы «Россия». Поначалу они жили на Авиамоторной улице у матери избранницы, а позже получили квартиру на Проспекте Мира.

В честь Харламова названа площадь на юге Москвы в Даниловском районе Южного округа — у спортивного комплекса «ЦСКА Арена». Рядом — музей спортивной славы, где, конечно же, есть и его портрет, отметил Бурт.

Ранее были названы московские адреса Аллы Пугачевой. Детство и юность знаменитость провела в Таганском районе.