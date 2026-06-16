Опубликовано 16 июня 2026, 08:441 мин.
Московские аэропорты начали работать по согласованию
Московские аэропорты Внуково и Домодедово начали работать по согласованию.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Московские аэропорты Внуково и Домодедово перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. В ведомстве отметили, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Статус рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов, напомнила Росавиация.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице с пяти часов утра были сбиты десятки беспилотных летательных аппаратов. По словам градоначальника, российские средства ПВО уничтожили за два часа около 35 дронов.