Московские Деды Морозы оказались самыми высокооплачиваемыми. Оклад аниматоров достигает 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на результаты мониторинга вакансий, проведенного аналитиками исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

Одни из самых высоких окладов предлагают в столице. За роль армянского, грузинского, азербайджанского или татарского Деда Мороза предлагают около 200 тысяч рублей. При этом аниматор должен будет принимать участие в праздничных мероприятиях, а также выезжать к заказчикам на дом с середины декабря до начала января.

Актеру, готовому работать в Москве и Московской области в паре со Снегурочкой, предлагают до 100 тысяч рублей. Кандидат должен быть готов выйти на работу в новогоднюю ночь.

В регионах размер предлагаемых окладов традиционно ниже. В Уфе, например, артистам готовы платить до 60 тысяч рублей. В Казани оклад танцующего Деда Мороза составит до 20 тысяч рублей.

В прошлые новогодние праздники московские Деды Морозы могли рассчитывать на доход от 100 тысяч рублей. Средняя стоимость приглашения аниматоров составляла от 2700 рублей за услугу.