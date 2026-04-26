Московские электробусы отметили миллиардную поездку

Более миллиарда поездок совершили пассажиры на московских электробусах с 2018 года. Об этом сообщил заммэра российской столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

За счет замены автобусов на новый экологичный вид транспорта удалось избежать выброса в атмосферу около 1,3 тысячи тонн загрязняющих веществ и порядка 300 тысяч тонн углекислого газа, в результате воздух в Москве стал чище. Сегодня в столице по 280 маршрутам курсируют уже почти три тысячи электробусов российского производства. Планируется, что к 2030 году их количество достигнет 5,9 тысячи.

Ранее было подсчитано, что по будням на московских электробусах совершается более 1,2 миллиона поездок.

9 апреля в Москве запустили второй трамвайный диаметр — Т2. Он протянулся от метро «Чертановская» до станции Новогиреево МЦД-4. Диаметр протянулся на 33 километра, связал 13 районов столицы, проходя у множества социальных, образовательных, офисных учреждений. Среди них — МГТУ имени Баумана, Московский энергетический институт, Даниловская мануфактура.