9 апреля в Москве запустили второй трамвайный диаметр — Т2. Он протянулся от метро «Чертановская» до станции Новогиреево МЦД-4, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Диаметр протянулся на 33 километра, связал 13 районов столицы, проходя у множества социальных, образовательных, офисных учреждений. Среди них — МГТУ имени Баумана, Московский энергетический институт, Даниловская мануфактура.

На Т2 расположено 79 остановок. Трамваи ходят каждые 6 минут, утверждается в мэрии. Среди них есть трамваи с автономным ходом, односекционные и модернизированные трехсекционные вагоны.

«Когда мы открывали первый диаметр в прошлом году, много было очень скепсиса. Должен сказать, что у нас количество пассажиров удвоилось, и не просто там процент, а в два раза стало больше по всему трамвайному маршруту», — отметил Собянин на запуске диаметра.

