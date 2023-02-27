Московские казаки раскрыли подробности службы в столице

Пять добровольных пожарных дружин с 30 казаками помогают МЧС в Москве. В 2022 году они провели четыре пожарно-тактических занятия и участвовали в мероприятиях по обеспечению безопасности горожан.

Важное событие для казачества — ежегодный международный фестиваль «Казачья станица Москва», сообщили в департаменте национальной политики и межрегиональных связей столицы.