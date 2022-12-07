Раскрыты способы заработка работавших в московских рюмочных женщин

Способы заработка работавших в московских рюмочных женщин «Мосленте» раскрыл историк и писатель Александр Васькин.

«Водка воспринималась, как синоним качества, по крайней мере ее не разбавляли. Но продавщицы должны были положить что-то себе в карман, поэтому в рюмочных недоливали и обсчитывали. Ведь чего стоит пьяного человека обсчитать? Так что работали там очень богатые люди. В основном одинокие женщины», — рассказал собеседник издания.

При этом, самим женщинам выпивать в рюмочных считалось неприличным, и они делали это на работе, «своими-девочками», поделился Васькин. По его словам, отмечание любого праздника называлось сабантуем. «Удивительно, как быстро накрывался стол. Каждая из маминых коллег приносила с собой какой-то салатик, винегретик, выставлялась посуда, вилки-ложки», — поделился воспоминаниями историк.

Ранее жители Москвы вспомнили один из первых кабаков в столице.