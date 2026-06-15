Город
Опубликовано 15 июня 2026, 04:36
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Московские врачи признались в отсутствии розового динозавра

Депздрав Москвы показал украшающих поликлиники ярких жирафов и единорога.
Московские врачи признались в отсутствии розового динозавра
Фото: Депздрав Москвы

Депздрав Москвы показал инсталляции, украшающие столичные больницы и поликлиники. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Среди прочего, врачей и пациентов радуют синий единорог, яркие жирафы, большие красные лошади, разноцветные мишки, бабочки, а также персонаж Иммуненок. В шуточном опросе подписчикам также предлагалось найти несуществующий объект. «Ни одного розового динозавра в наших медучреждениях пока замечено не было. Может, стоит рассмотреть эту идею в будущем», — признались в депздраве.

Ранее жителей Москвы предупредили об активизации мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник и предлагают записаться якобы на диспансеризацию или же говорят о необходимости оформить медицинский полис дистанционно, а после просят назвать код из смс для записи.

Автор:Анна Вальман
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