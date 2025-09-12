Московский манул Тимофей начал зажировку

В Московском зоопарке рассказали, что манул Тимофей начал зажировку к зиме. Пост об этом опубликован в Telegram-канале столичного зоосада.

«Новость, которую многие так ждали — у нашего Тимоши началась зажировка!» — говорится в публикации. Период набора веса к зиме у занесенного в Красную книгу представителя семейства кошачьих начинается в сентябре и завершается примерно к декабрю.

Отмечается, что он долго гуляет на улице, ищет еду, спрятанную зоологами на территории уличного вольера. В начале лета палласов кот весил 3,7 килограмма, к осени его вес достиг пяти килограммов.

У манула двухразовое питание, суточный объем порций — около 350-400 граммов. Один день — понедельник — является голодным или разгрузочным. В Московском зоопарке в рацион этого животного входят крысы и перепелки.

Благодаря густой шерсти манулы стойко переживают морозы, но проблема поиска питания стоит остро, поэтому они делают большие запасы жира с началом похолодания. В зоопарке зажировка и разжировка проходят под руководством специалистов.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке в павильоне «Ластоногие» на свет появился детеныш морского котика. Его родителями стали самка Юшка и самец Пират.