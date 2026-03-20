Московский манул Тимофей остался без невесты из Польши

Манул Джесси, ставшая «животным года» Варшавского зоопарка в 2024 году, не станет невестой для московского Тимофея. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель польского зоосада.

Он пояснил, что все польские фертильные манулы входят в европейскую программу разведения в рамках Европейской программы защиты животных. «Таким образом, поиск партнера для нашей самки в России не ведется», -- оказали в Варшаве.

Ранее подписчица Telegram-канала «Манулизация» Наталья рассказала, что к манулу Тимофею лучше всего приходить во второй половине дня. Она посоветовала не уходить, если кот долго не сдвигается с одного места. «Двухчасовые бдения у вольера показывают, что Тимофей сидит на полке порядка 10-15 минут, потом проверяет домик, откуда заходит кипер, с другой стороны, и затем совершает прогулку по территории. Во время прогулки он может посидеть на дереве совсем близко к стеклу, и тогда можно разглядеть его очень хорошо», — указала она.

На территории Московского зоопарка проживает только один манул. Его сородич Бабник поселился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Генеральный директор зоосада Светлана Акулова описала Бабника как «Маэстро презрительного взора».