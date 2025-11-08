Москвичам рассказали о повышенных шансах увидеть манула Тимофея в определенное время

К манулу Тимофею из Московского зоопарка лучше всего приходить во второй половине дня. Такой рекомендацией поделилась подписчица Telegram-канала «Манулизация» Наталья.

«Похоже, что шансы увидеть Тимофея стремительно увеличиваются в период зажировки — нам "везло" в конце августа и вот сейчас, в начале ноября. В августе кот летний, худой, в ноябре уже явно упитанный», — отметила она.

Помимо этого, Наталья посоветовала не уходить, если манул долго не сдвигается с одного места. «Двухчасовые бдения у вольера манула показывают, что Тимофей сидит на полке порядка 10-15 минут, потом проверяет домик, откуда заходит кипер, с другой стороны, и затем совершает прогулку по территории. Во время прогулки он может посидеть на дереве совсем близко к стеклу, и тогда можно разглядеть его очень хорошо», — указала она.

